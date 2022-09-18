В Симферополе 18 сентября будет хозяйничать сильный ветер

Сильный ветер сегодня может потрепать нервы жителям крымской столицы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье в Симферополе ожидается сильный ветер, сообщили в главке МЧС по Республике Крым.

- 18 сентября в Симферополе ожидается усиление юго-западного ветра до 20-25 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Жителей и гостей города предупреждают о высоком риске возникновения ЧС ввиду непогоды. Сегодня стоит соблюдать особую бдительность на дорогах, не находиться под деревьями, рекламными щитами, линиями электропередачи и слабо закрепленными конструкциями.

В то же время на Крымском полуострове в воскресенье продолжает действовать штормовое предупреждение. В Симферополе 18 августа переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь. Столбик термометра будет показывать 28-30 градусов.

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