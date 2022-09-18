Граффити с изображением Владимира Путина в Симферополе очистили от краски

Фото: "Крым 24"

Граффити с изображением Владимира Путина в Симферополе, которое осквернили вандалы 16 сентября, очистили от краски, передает «Крым 24».

Ранее в Симферополе восстановили мурал в поддержку спецоперации на здании главпочтамта. Следственно-оперативная группа проводит проверку по факту произошедшего.

Напомним, в Коктебеле в ночь на 17 сентября неизвестные подожгли два автомобиля. Было возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции. Правоохранители опрашивают очевидцев и возможных свидетелей инцидента.

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