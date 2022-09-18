Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 сентября 2022 7:37

Граффити с изображением Владимира Путина в Симферополе очистили от краски

Ранее изображение осквернили вандалы
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: "Крым 24"

Фото: "Крым 24"

Граффити с изображением Владимира Путина в Симферополе, которое осквернили вандалы 16 сентября, очистили от краски, передает «Крым 24».

Ранее в Симферополе восстановили мурал в поддержку спецоперации на здании главпочтамта. Следственно-оперативная группа проводит проверку по факту произошедшего.

Напомним, в Коктебеле в ночь на 17 сентября неизвестные подожгли два автомобиля. Было возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции. Правоохранители опрашивают очевидцев и возможных свидетелей инцидента.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50