В Симферополе проходит финальный забег в рамках акции «Белый цветок»

В столице Крыма проходит благотворительная акция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице республики проходит благотворительная акция. Средства собирают в помощь погорельцам из Феодосии.

- Благотворительная акция проходит в самом центре столицы республики - в парке имени Гагарина. Сейчас здесь проходят показательные спортивные выступления симферопольских коллективов. Всего здесь сегодня собралось более 200 человек. Все они пришли сюда с одной целью - помочь феодосийским погорельцам и пробежать дистанцию в 500 или 2000 тысячи метров. Все внесли благотворительный взнос, а сколько именно средств было собрано, будет известно уже в ближайшие дни, - передает корреспондент «Крым 24».

Ранее сообщалось, что студенты приняли участие в акции «Чистый Крым» 17 сентября. Результатом работы стал чистый берег одного из живописных участков Симферопольского водохранилища.

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