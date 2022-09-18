В Крыму прошел благотворительный забег в помощь людям, потерявшим дом при пожаре

В Симферополе прошел финальный забег в рамках акции «Белый цветок»
Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА
Сегодня, 18 сентября, в Крыму прошел благотворительный забег в рамках акции «Белый цветок». Название мероприятия соответствует тематике: «Мы За Бег».
В акции приняли участие более 200 человек
Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА
Жители Крыма объединились в стремлении помочь людям, которые лишились своего жилья при пожаре в поселке Курортное 29 июня. Тогда в населенном пункте огонь полностью уничтожил 10-квартирный жилой дом. Его жители не сумели спасти свое имущество.
К благотворительной акции, которая прошла сразу в нескольких городах и селах республики, присоединились тысячи крымчан.
Так, в крымской столице прошел забег в парке имени Юрия Гагарина. Дети в возрасте до 10 лет бежали дистанцию расстоянием в 500 метров, взрослые - 2000 метров.
В рамках мероприятия взрослые участники внесли благотворительный взнос. Сколько именно средств было собрано, будет известно уже в ближайшие дни.
Председатель наблюдательного совета МОО «РУССКОЕ ЕДИНСТВО» Елена Аксенова, которая посетила забег в городе Симферополе, отметила:
Председатель наблюдательного совета МОО «РУССКОЕ ЕДИНСТВО» Елена Аксенова, которая посетила забег
Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА
- В этом году инициативу участия в благотворительной акции «Белый цветок» впервые проявили спортсмены. Я благодарю спортивное сообщество Крыма за проведение этого мероприятия и надеюсь, что благотворительный забег в рамках «Белого цветка» станет в Республике ежегодным.
На церемонии открытия забега свое мастерство показали также некоторые спортивные коллективы Симферополя.
На церемонии открытия забега свое мастерство показали также некоторые спортивные коллективы
Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА
Так прошла церемония открытия забега
Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА
Самые быстрые получили заслуженные награды.
Победители получили награды
Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА
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