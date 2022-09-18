Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 сентября 2022 16:38

В Крыму прошел благотворительный забег в помощь людям, потерявшим дом при пожаре

Сколько именно средств было собрано, будет известно уже в ближайшие дни
Екатерина НАЗАРОВА
В Симферополе прошел финальный забег в рамках акции «Белый цветок»

В Симферополе прошел финальный забег в рамках акции «Белый цветок»

Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

Сегодня, 18 сентября, в Крыму прошел благотворительный забег в рамках акции «Белый цветок». Название мероприятия соответствует тематике: «Мы За Бег».

В акции приняли участие более 200 человек

В акции приняли участие более 200 человек

Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

Жители Крыма объединились в стремлении помочь людям, которые лишились своего жилья при пожаре в поселке Курортное 29 июня. Тогда в населенном пункте огонь полностью уничтожил 10-квартирный жилой дом. Его жители не сумели спасти свое имущество.

К благотворительной акции, которая прошла сразу в нескольких городах и селах республики, присоединились тысячи крымчан.

Так, в крымской столице прошел забег в парке имени Юрия Гагарина. Дети в возрасте до 10 лет бежали дистанцию расстоянием в 500 метров, взрослые - 2000 метров.

В рамках мероприятия взрослые участники внесли благотворительный взнос. Сколько именно средств было собрано, будет известно уже в ближайшие дни.

Председатель наблюдательного совета МОО «РУССКОЕ ЕДИНСТВО» Елена Аксенова, которая посетила забег в городе Симферополе, отметила:

Председатель наблюдательного совета МОО «РУССКОЕ ЕДИНСТВО» Елена Аксенова, которая посетила забег

Председатель наблюдательного совета МОО «РУССКОЕ ЕДИНСТВО» Елена Аксенова, которая посетила забег

Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

- В этом году инициативу участия в благотворительной акции «Белый цветок» впервые проявили спортсмены. Я благодарю спортивное сообщество Крыма за проведение этого мероприятия и надеюсь, что благотворительный забег в рамках «Белого цветка» станет в Республике ежегодным.

На церемонии открытия забега свое мастерство показали также некоторые спортивные коллективы Симферополя.

На церемонии открытия забега свое мастерство показали также некоторые спортивные коллективы

На церемонии открытия забега свое мастерство показали также некоторые спортивные коллективы

Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

Так прошла церемония открытия забега

Так прошла церемония открытия забега

Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

Самые быстрые получили заслуженные награды.

Победители получили награды

Победители получили награды

Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50