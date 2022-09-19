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Общество18 сентября 2022 23:38

Погода на 19 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 22 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 19 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Евпатории ясно.

В Евпатории ясно.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- В понедельник температура воздуха понизится на 10-12 градусов и составит днем 17-22°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 9-14 м/с., тепло 20...22°.

В Севастополе переменная облачность. Днем без осадков, западный ветер 6-11м/с., тепло 21…23°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +17…+22°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +16…19°, западный ветер 5-9 м/с. Ясно.

В Керчи +18 …+21°, западный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +17 …+22°, юго-западный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +17…+19°, западный ветер 5-8 м/с. Ясно.

В Джанкое +12…+22°, скорость западного ветра 4-8 м/с. Ясно.

В Армянске +14 …+18°, скорость западного ветра 5-9 м/с. Малооблачно.

Вода в Черном море прогрелась до +20 …+23°.

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