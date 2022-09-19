Общество 18 сентября 2022 23:38

Погода на 19 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 22 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 19 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе