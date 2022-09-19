Как выглядят каменные обезьяны и другие диковинки Казантипа в Крыму

Казантип. Фото: Наталья Литвинюк/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Мыс Казантип - заповедный уголок Керченского полуострова, своими очертаниями напоминает голову инопланетянина. С левой стороны находится бухта Мысовая, с правой – Татарская. Места здесь малолюдные, но оценить местные красоты поможет красивое видео, появившееся в соцсети.

- Представляем вашему вниманию видеоролик о государственном природном заповеднике «Казантипский», - так представила свою работу пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

Места красивые, заповедные. Есть здесь даже каменный зоопарк: в нагромождении валунов, если хорошенько присмотреться, можно увидеть и голову обезьяны, и птицу, и черепаху и даже кобру. Вдобавок, туристы, которым здесь посчастливилось побывать, отмечают:

- Если с одной стороны Казантипа ветрено и волны, то с другой - штиль. Вот такая загадка природы!

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