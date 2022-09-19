Пять улиц Симферополя останутся без воды в ночь на 20 сентября

В ночь на 20 сентября по некоторым адресам пропадет вода Фото: Мария ЛЕНЦ

Часть Симферополя останется без воды в ночь на 20 сентября, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма». Ограничения связаны с работами по переустройству сетей холодного водоснабжения на Первомайской.

- С 23.00 часов 19 сентября до 09.00 часов 20 сентября будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Первомайская (частично), улица Беспалова (частично), улица Мира, проспект Вернадского (частично), улица Кусакина, проезд Молодежный, улица Плотинная (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 19 сентября отключат свет на 19 улицах. Крымские энергетики ремонтируют оборудование.

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