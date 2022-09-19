Определились полуфиналисты Кубка Крымского футбольного союза-2022

Фото: пресс-служба ФК "Кызылташ"

18 сентября прошли матчи 1/4 финала розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза сезона-2022. Об этом сообщили в пресс-службе КФС.

- Были определены все полуфиналисты Кубка КФС-2022. В 1/2 финала сыграют: «Севастополь», «Рубин Ялта», «ТСК-Таврия» и «Кызылташ». Полуфинальные пары будут сформированы по результатам жеребьевки, а матчи 1/2 финала запланированы на 26 октября, - говорится в сообщении.

В ближайшую среду, 21 сентября, матчами 4-го тура возобновится чемпионат Премьер-лиги КФС. В этот день сыграют: «ТСК-Таврия» - «Алустон-ЮБК», «Океан» - «Кызылташ», «Ялта» - «Севастополь» и «Спарта-КТ» - «Рубин Ялта».

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