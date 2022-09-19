В Симферополе запланирован снос 45 незаконно построенных объектов

В городе продолжают сносить нелегальные объекты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В крымской столице запланирован снос 45 незаконно возведенных объектов, 10 из них - капитальные. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Членами комиссии рассмотрено 46 материалов по объектам и самовольным постройкам, размещенным без соответствующих разрешений. По итогам заседания принято решение о демонтаже 45 объектов, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 10 объектов являются капитальными постройками. Один уже разобран, а его владелец лишен права далее заниматься предпринимательством. Другие 34 объекта - нестационарные, среди них: киоск, автомат с водой, один игровой автомат, торговая палатка, шлагбаум и гаражи. Все они размещены нелегально.

Ранее в центре Симферополя был снесен пятиэтажный недострой. Изначально снести объект должен был собственник дома, однако даже после решения суда так и не приступил к демонтажу. Это был самый большой самострой в крымской столице.

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