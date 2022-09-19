Крымские спелеологи изучают пещеры Чеченской Республики

Развитие подобных объектов может дать импульс для рекреационного развития региона. Фото: Пресс-служба КФУ

Крымские спелеологи начали изучать уникальный феномен Чеченской Республики – пещеры-источника Гумс, который расположен в Веденском районе. Специалисты организовали научно-исследовательскую экспедицию от КФУ, сообщил участник экспедиции, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин.

По его словам, пещера-источник может стать первым в Чечне туристическим объектом для спелео-дайвинга. Для этого в нем есть все природные и инфраструктурные предпосылки.

- Внутри находится сифонное озеро диаметром около четырёх метров. Подход к нему удобный, а вода прозрачная и практически не мутится. По мере исследования мы обнаружили, что на глубине девяти метров скопился вал из щебня, а за ним просматривалась крупная галерея. Однако проходить сквозь вал было опасно, существовала угроза оползня. Работы по расчистке сифона запланированы уже на следующую экспедицию, –отметил Геннадий Самохин.

Он также добавил, что развитие подобных объектов может дать импульс для рекреационного развития региона.

Экспедицию провели при участии отделения РГО в Республике Крым и Российского союза спелеологов.