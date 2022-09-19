Живая изгородь украсит улицу Генерала Васильева в Симферополе

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На одной из улиц Симферополя решили высадить живую изгородь вдоль автомобильной дороги, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Живая изгородь из спиреи Вангутта украсит улицу Генерала Васильева в Симферополе, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму высадят около 22 га новых черешневых садов. В будущем это обеспечит россиян качественными фруктами и ягодами. Инвестсоглашение было подписано в сентябре 2022 года. При его реализации удастся привлечь более 52 миллионов рублей инвестиций.

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