В Крыму 19 сентября выявили 304 новых инфицированных COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 304 новых инфицированных COVID-19, с начала пандемии - 61 595. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 32 пациента, за все время на стационарном лечении находились 61 595 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 283 человека, выздоровевших за весь период - 192 892, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 200 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 93 032. Такие данные приводит пресс-службе города.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 9 человек. Выписаны 12 пациентов. На данный момент в больницах находится 118 пациентов, из них 103 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за последние 24 часа в городе от коронавируса умер один человек в возрасте 64 лет.

Ранее Минздрав вернул антиковидные меры в больницы и поликлиники Крыма. На входе в лечебные учреждения снова измеряют температуру и следят за масками.

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