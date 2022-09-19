В море под Саками нашли тело мужчины с глубиномером на руке

Тело мужчины обнаружили в море в селе Уютное.
Фото: Виктор КЛЮШКИН
В селе Уютное Сакского района в море обнаружили труп мужчины в гнилостном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. По данным правоохранителей, тело было найдено 9 сентября, однако личность мужчины установить не удалось. Предположительно, его возраст в пределах 30-50 лет, рост 165 сантиметров.
- МО МВД России «Сакский» устанавливается личность неустановленного трупа мужчины, обнаруженного 9 сентября в море, вблизи СПК «Союз – 2004», находящегося по адресу: Республика Крым, Сакский район, село Уютное, проезд Прибрежный, 11, в гнилостном состоянии, без видимых признаков насильственной смерти, - сообщает МВД.
На мужчине были трусы и плавки. Фото: МВД по РК
По данным правоохранителей, на теле мужчины - плавки черного цвета с синими вставками по бокам, и светлые трусы с изображением двух тигров. На руках - водонепроницаемые кварцевые наручные часы «СASIO G-Shock GA – 100 В-4А», в пластмассовом браслете и ремнем красного цвета, а также наручный глубиномер «Аgua Lung» черного цвета.
Полиция просит всех, кто владеет информацией о личности мужчины, сообщить в отделение полиции в Саках по ул. Ленина, 27, или по телефонам дежурной части (36563)7-00-60 и 89994610150.
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