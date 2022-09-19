Крымских школьников обучат финансовой грамотности в рамках проекта «Пушкин знает»

В Крыму молодым людям предлагают принять участие в проекте «Пушкин знает» Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Центр финансовой грамотности НИФИ Минфина России запустил новый проект «Пушкин знает» с целью обучить крымских школьников финансовой грамотности.

Обучение будет проходить в соцсети «ВКонтакте». Первые подкасты стоит ждать к концу сентября, искать - в группе «Мои финансы».

Роль Пушкина будет исполнять блогер Андрей Борисов, который и расскажет юным жителям полуострова о накоплениях, финансовых рисках и безопасности, а также о возможностях самостоятельного заработка.

Вместе с тем запустят конкурс, где участники будут делать небольшие ролики про любимого героя русской литературы. Ребятам предстоит необычная, довольно увлекательная работа: оценить финансовые ошибки этого героя и дать свои рекомендации.

Участия могут принять молодые люди от 14 до 22 лет, которые являются пользователями «Пушкинской карты». Результаты конкурса станут известны в декабре.

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