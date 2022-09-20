В Крыму для сериала «Бим 2» ищут вышибалу

В фильме снимаются непрофессиональные актеры. Фото: Дана Майская/VK

На Крымском полуострове кипит работа над очередными сюжетами телесериала «Бим 2». В фильме, где одну из главных ролей играет огромная собака, снимаются не только профессиональные актеры, но и местные жители и отдыхающие.

Фото: скрин страницы Дана Майская/VK

- Нужны актеры массовых сцен: 6 сотрудников полиции и 1 вышибала, - такой пост появился в соцсети.

Причем если сотрудникам внутренних органов на съемочной площадке не нужно даже рта раскрывать, то вышибале по сюжету придется что-то говорить.

Желающими увидеть себя на телеэкране нужно пройти соответствующий кастинг и географически находиться в Феодосии или ее ближайших окрестностях.

Напоминаем, что детективный сериал «Бим» рассказывает о приключениях капитана полиции Макара Климова (актер Денис Никифоров) и его верного напарника пса Бима.

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