Вход на новый стадион «Горняк» в Севастополе сделают бесплатным по вечерам

Фото: Михаил Развожаев/скриншот из видео/Telegram

Вход на новый стадион «Горняк», а также в «Спортивно-оздоровительный комплекс имени 200-летия Севастополя» сделают бесплатным по вечерам.

- Прочитал ваши комментарии на счет времени свободного доступа на стадион «Горняк». Поручил начальнику Управления по делам молодежи и спорта Сергею Анатольевичу Резниченко сделать вечером свободный доступ для любителей бега не только на стадионе «Горняк», но и на СОК имени 200-летия Севастополя, - написал губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, ежедневно с 20.00 до 22.00 можно будет приходить всем желающим.

Напомним, новый стадион открылся в минувшую субботу. По словам губернатора Севастополя, главное направление - детский спорт. Ребята получат возможность профессионально развивать навыки в велоспорте, футболе, легкой атлетике и теннисе.

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