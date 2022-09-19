Каталог произведений профессора живописи презентуют в музее Симферополя

В Симферополе презентуют каталог произведений Александра Гауша. Фото: Кузенков Олег

В Симферопольском художественном музее запланирована презентация каталога «Произведения Александра Федоровича Гауша в музеях постсоветского пространства и в личных коллекциях».

Как пишет Крымская газета, каталог был выпущен Министерством внутренней политики, информации и связи РК в рамках издания социально значимой литературы. Выпуск такой литературы будет финансироваться из республиканского бюджета.

В каталоге можно будет увидеть работы профессора живописи А.Ф. Гауша, которые сегодня хранятся не только в музеях, но и в частных коллекциях.

Сергею Пушкареву, который является автором каталога, в ходе исследования удалось установить наличие 160 картин, рисунков, графических произведений, хранящихся в 27 музейных собраниях России, Украины, Латвии, Армении, Узбекистана и других странах.

В каталог помещены 36 репродукций картин, шесть уникальных архивных фотографий, есть также копии малоизвестных фото и эскизов Гауша к театральным постановкам, полученные из Санкт-Петербургского госмузея театрального и музыкального искусства.

Напомним, ранее в Крыму прошел благотворительный забег в помощь людям, потерявшим дом при пожаре. Сколько именно средств было собрано, будет известно уже в ближайшие дни.

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