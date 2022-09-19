Прокуратура в Крыму потребовала закрыть сайт по продаже поддельных дипломов

Доступ к сайту по продаже дипломов будет ограничен Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму прокуратура нашла сайт, на котором предоставлялись услуги по продаже поддельных документов об образовании.

- Прокуратура Кировского района в ходе мониторинга сети «Интернет» установила факт размещения на сайте запрещенной информации о возможности приобретения поддельных документов об образовании, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Учитывая, что приобретение и сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, законом запрещены, прокуратура обратилась с иском в суд. Суд требование надзорного ведомства удовлетворил, копия решения направлена в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Доступ к сайту будет ограничен.

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