Мошенник под видом полицейского обокрал жительницу Крыма на 927 тысяч рублей

Мошенник под видом полицейского выманил у крымчанки почти миллион рублей по телефону Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аферист под видом полицейского обокрал жительницу Евпатории почти на миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Сначала мужчина убедил жертву взять кредит на сумму 387 тысяч рублей, но не остановился на этом, и через неделю история повторилась - тогда он попросил уже 540 тысяч рублей.

- Общая сумма ущерба составила 927 тысяч рублей. Деньги переводились потерпевшей под предлогом защиты средств от мошенников на якобы безопасные счета, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что директор похоронной компании в Ялте получил два года колонии за мошенничество. Он присваивал средства, полученные на основании кассовых ордеров.

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