В Крыму гостит ранняя осень: 7 атмосферных фото Долгоруковской яйлы в сентябре 2022

Кони на свободном выгуле. Фото: Владимир Шарый/Грибы и грибники Крыма/VK

Очей очарованье пришло в южные края строго по календарю. Прощаться с летом – грустное занятие.

Боярышник. Фото: Владимир Шарый/Грибы и грибники Крыма/VK

Но прорехи в температурном фоне осень возмещает восхитительной палитрой. Вроде все, как и было раньше, в июле или августе, но все же чувствуются особо изысканные нотки, которые предвещают наступление холодного времени года.

Долгоруковская яйла. Фото: Владимир Шарый/Грибы и грибники Крыма/VK

- Долгоруковская яйла сегодня была такой, - так называется фотосет, который появился в соцсети.

Дикорастущий кизил. Фото: Владимир Шарый/Грибы и грибники Крыма/VK

В кадр попала местность, которая находится в окрестностях Симферополя.

Лошади гуляют сами по себе. Фото: Владимир Шарый/Грибы и грибники Крыма/VK

Яйла – плоские безлесные места на горах Крыма, используемые в качестве летних горных пастбищ. Поэтому здесь можно увидеть табуны грациозных скакунов.

На горизонте Крымские горы. Фото: Владимир Шарый/Грибы и грибники Крыма/VK

яйла манит не только пейзажами, свежим воздухом и обилием солнца. Здесь в сезон можно набрать очень много душистой земляники. Любят эти места и любители тихой охоты - грибники.

Кажется, что облака можно потрогать руками. Фото: Владимир Шарый/Грибы и грибники Крыма/VK

Пользователи соцсетей оценили фото в комментариях: «Просто божественные фото!»; «Долгоруковка как всегда: прекрасна!»; «Лошадки как из сказки или былины».

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