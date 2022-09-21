В Крыму гостит ранняя осень: 7 атмосферных фото Долгоруковской яйлы в сентябре 2022

Кони на свободном выгуле. Фото: Владимир Шарый/Грибы и грибники Крыма/VK
Очей очарованье пришло в южные края строго по календарю. Прощаться с летом – грустное занятие.
Боярышник. Фото: Владимир Шарый/Грибы и грибники Крыма/VK
Но прорехи в температурном фоне осень возмещает восхитительной палитрой. Вроде все, как и было раньше, в июле или августе, но все же чувствуются особо изысканные нотки, которые предвещают наступление холодного времени года.
Долгоруковская яйла. Фото: Владимир Шарый/Грибы и грибники Крыма/VK
- Долгоруковская яйла сегодня была такой, - так называется фотосет, который появился в соцсети.
Дикорастущий кизил. Фото: Владимир Шарый/Грибы и грибники Крыма/VK
В кадр попала местность, которая находится в окрестностях Симферополя.
Лошади гуляют сами по себе. Фото: Владимир Шарый/Грибы и грибники Крыма/VK
Яйла – плоские безлесные места на горах Крыма, используемые в качестве летних горных пастбищ. Поэтому здесь можно увидеть табуны грациозных скакунов.
На горизонте Крымские горы. Фото: Владимир Шарый/Грибы и грибники Крыма/VK
яйла манит не только пейзажами, свежим воздухом и обилием солнца. Здесь в сезон можно набрать очень много душистой земляники. Любят эти места и любители тихой охоты - грибники.
Кажется, что облака можно потрогать руками. Фото: Владимир Шарый/Грибы и грибники Крыма/VK
Пользователи соцсетей оценили фото в комментариях: «Просто божественные фото!»; «Долгоруковка как всегда: прекрасна!»; «Лошадки как из сказки или былины».
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50