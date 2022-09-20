В Севастополе задержали водителя, устроившего дрифт на BMW

Фото: пресс-служба УМВД Севастополя

В Севастополе журналисты пожаловались в полицию на водителя BMW, устроившего дрифт на проезжей части, сообщили в пресс-службе УМВД города.

Нарушителем оказался 21-летний парень, которого оперативно задержали на улице Пожарова.

- Водитель уже неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, в большей степени за превышение установленной скорости, некоторые из которых на более чем 60 км/ч, - говорится в сообщении.

Около двадцати штрафов оказались не оплачены, хотя срок их добровольной уплаты не еще истек. Инспекторы ДПС провели с молодым человеком профилактическую работу, напомнив об опасности подобного вождения.

Ранее в Севастополе мужчина сдал гараж и машину соседа на металлолом. Чтобы провернуть это дело, крымчанин арендовал грузовой транспорт.

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