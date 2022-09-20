В Крыму 20 сентября выявили 329 новых зараженных COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым утром 20 сентября выявили 329 новых инфицированных коронавирусом, с начала пандемии - 203 569. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 42 пациента, за все время на стационарном лечении находились 61 637 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 476 человек, выздоровевших за весь период – 193 368, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе федерального значения Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 73 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии - 93 252. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 14 человек. Выписаны 14 пациентов. На данный момент в больницах находится 123 пациента, из них 108 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, в городе за последние 24 часа умер от коронавируса один человек в возрасте 95 лет.

Ранее крымский эксперт рассказал, когда в республике ждать новый пик заболеваемости COVID-19. Также специалист пояснил, готова ли к этому система здравоохранения.

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