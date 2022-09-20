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Общество20 сентября 2022 8:19

Более десяти улиц Симферополя остались без воды 20 сентября

Произошло несколько аварий на водных сетях
Екатерина НАЗАРОВА
Воды по указанным адресам не будет временно

Воды по указанным адресам не будет временно

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Некоторые улицы Симферополя остались без воды 20 сентября из-за аварии на водных сетях, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 00.00 будет ограничено водоснабжение на улицах З. Рухадзе, Б. Хохлова, У. Громовой, Л. Шевцовой, Г. Родионова и С. Тюленина.

Также до 15.00 краны будут сухими по адресам: улица Крайняя, улица Вокзальная, улица Земляничная, улица Клубничная, улица Калиновая, а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, до 14.00 будет ограничено водоснабжение по адресам: улица и переулок Ладыгина, улица Лебедева, улица 51 Армии (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 20 сентября отключат свет на 16 улицах. Крымские энергетики ремонтируют оборудование.

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