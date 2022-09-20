Более десяти улиц Симферополя остались без воды 20 сентября

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Некоторые улицы Симферополя остались без воды 20 сентября из-за аварии на водных сетях, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 00.00 будет ограничено водоснабжение на улицах З. Рухадзе, Б. Хохлова, У. Громовой, Л. Шевцовой, Г. Родионова и С. Тюленина.

Также до 15.00 краны будут сухими по адресам: улица Крайняя, улица Вокзальная, улица Земляничная, улица Клубничная, улица Калиновая, а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, до 14.00 будет ограничено водоснабжение по адресам: улица и переулок Ладыгина, улица Лебедева, улица 51 Армии (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 20 сентября отключат свет на 16 улицах. Крымские энергетики ремонтируют оборудование.

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