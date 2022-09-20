Крымские архитекторы одержали победу в международном конкурсе

Фото: qbarch.com

Крымские архитекторы выиграли международный конкурс: проект концепции гостиницы на берегу Плещеева озера, прыл признан лучшим. Идея концепции принадлежит Кириллу Бабееву и Андрею Баркетову.

- Архитекторы сформировали гостиничный комплекс по принципу древнерусской деревни - асимметрично расставленными деревянными блоками. Так создается запоминающийся образ и демонстрируется отсылка к истории места, - отмечают эксперты.

Речь идет о конкурсе на «Лучший архитектурный проект малоэтажной жилой застройки Якутии», в котором крымчане заняли второе место.

Ранее сообщалось, что блогеры нового трэвел-шоу «Национальность.ру» собираются приехать в Крым. Из выпусков программы можно будет составить собственный путеводитель по России.

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