Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2022 10:15

Крымские архитекторы одержали победу в международном конкурсе

Был признан лучшим их проект концепции гостиницы на берегу Плещеева озера
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: qbarch.com

Фото: qbarch.com

Крымские архитекторы выиграли международный конкурс: проект концепции гостиницы на берегу Плещеева озера, прыл признан лучшим. Идея концепции принадлежит Кириллу Бабееву и Андрею Баркетову.

- Архитекторы сформировали гостиничный комплекс по принципу древнерусской деревни - асимметрично расставленными деревянными блоками. Так создается запоминающийся образ и демонстрируется отсылка к истории места, - отмечают эксперты.

Речь идет о конкурсе на «Лучший архитектурный проект малоэтажной жилой застройки Якутии», в котором крымчане заняли второе место.

Ранее сообщалось, что блогеры нового трэвел-шоу «Национальность.ру» собираются приехать в Крым. Из выпусков программы можно будет составить собственный путеводитель по России.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50