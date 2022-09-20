Крымчанин пытался зарезать односельчанина, чтобы скрыть преступление родственника

В Крыму осудят мужчину, который хотел зарезать односельчанина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму осудят 39-летнего местного жителя за убийство с целью скрыть преступление своего родственника, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Узнав, что член его семьи ограбил односельчанина и ударил его ножом, в надежде что тот умрет, обвиняемый решил сходить домой к пострадавшему на разведку. Когда мужчина увидел, что тот еще дышит, решил довести дело до конца и ударил его кухонным ножом в шею.

- Смерть потерпевшего не наступила ввиду своевременно оказанной ему медицинской помощи. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вооруженный топором и сковородкой крымчанин пытался убить друга. Его приговорили к шести годам колонии.

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