Крымчанин пытался зарезать односельчанина, чтобы скрыть преступление родственника

В Крыму осудят мужчину, который хотел зарезать односельчанина
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Крыму осудят 39-летнего местного жителя за убийство с целью скрыть преступление своего родственника, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
Узнав, что член его семьи ограбил односельчанина и ударил его ножом, в надежде что тот умрет, обвиняемый решил сходить домой к пострадавшему на разведку. Когда мужчина увидел, что тот еще дышит, решил довести дело до конца и ударил его кухонным ножом в шею.
- Смерть потерпевшего не наступила ввиду своевременно оказанной ему медицинской помощи. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вооруженный топором и сковородкой крымчанин пытался убить друга. Его приговорили к шести годам колонии.
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