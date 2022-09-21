Погода на 21 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 22 градусов

У берегов Алушты Черное море прогрелось до плюс 22 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в южных и восточных районах сохранится актуальна чрезвычайная пожарная опасность.

- Сохранится неустойчивой характер погоды. Местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью 5…10°, на побережье до 15°; днем 17…22°, в горах 10…15°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь; днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 7...9°, днем 17...19°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Днем без осадков, ветер северный 6-11 м/с., тепло 20…22°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +14…+20°, юго-западный ветер 4-9 м/с. Малооблачно.

В Евпатории +13…19°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +16 …+19°, северный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Феодосии +14 …+20°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +11…+18, северо-западный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +10…+20°, скорость северо-западного ветра 3-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Армянске +12 …+18°, скорость западного ветра 5-7 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +20 …+22°.

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