МЧС приглашает на работу пожарных и водителей

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Крым/vk

На службу в МЧС России по Республике Крым требуются пожарные и водители пожарных автомобилей, пишет КИА.

График работы: сутки через трое. Право на пенсию по достижению 20 лет выслуги.

Обращайтесь по адресу: город Симферополь, улица Кечкеметская, 103. Телефоны: 8 (3652) 55-09-63 или 8 (3652) 55-09-70.

Ранее КП-Крым писала, как беженцам из Украины устроиться на работу в Крыму. Из 34 тысяч прибывших в республику захотели официально трудоустроиться чуть больше ста человек. Тем не менее о готовности официально трудоустроиться заявил только 131 из них. Дефицита в вакансиях на полуострове при этом не наблюдается.

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