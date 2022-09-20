Где в Симферополе 21 сентября отключат свет

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 сентября отдельные районы Симферополя останутся без электричества из-за ремонта электросетей.

Где не будет света в Симферополе:

с 8.00 до 17.00

- Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-67 ; Куйбышева, 76-140/67 , 105-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 62-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; 1-21/123 ; 1-13 ; Чонгарская, 48-64 , 59-79 ; Кечкеметская, 46, 51-67 ; Севастопольская, 23-27 ; Братьев Айвазовских, 26-48 , 17-41 ; Белая, 32-42 , 29-41 ; Сакская, 7-27 ; Генуэзская,14, 24-28 , 9-13 .

- переулок Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , Дорожный, 2-10.

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