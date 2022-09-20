Компенсации получили более пяти тысяч крымчан, пострадавших во время потопов

Более пяти тысяч жителей Крыма получили компенсации Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Более пяти тысяч жителей Симферополя, Симферопольского и Белогорского районов, чье имущество пострадало в результате летних потопов, получили денежную компенсацию.

- В настоящий момент в связи с подтоплениями в Симферопольском районе уже получили меры поддержки около 4,5 тысяч граждан, - рассказал в эфире «Радио Крым» заведующий отделом контроля предоставления мер соцподдержки Департамента методологии, контроля и организации предоставления мер социальной поддержки Минтруда РК Мурат Гафаров.

По его словам, в крымской столице пострадали 450 человек, в Белогорском районе - более 350. Размер единоразовой выплаты составил 10 тысяч рублей, по 50 либо по 100 тысяч получили граждане, кто потерял частично или полностью имущество первой необходимости.

Напомним, сильные дожди, которые обрушились на Крым в конце июля, привели к разливу рек. Подтопленными оказались четыре населенных пункта. На территории Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов был объявлен режим ЧС.

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