Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2022 15:11

Бахчисарайский район остался без газа с 20 по 23 сентября

Это связано с ремонтными работами «Черноморнефтегаза»
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Без газа остались Бахчисарай и ближайшие села

Без газа остались Бахчисарай и ближайшие села

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Бахчисарайского района остались без газа на несколько дней. Как сообщили в ГУП РК «Крымгазсети», подачу газа приостановили с 20 сентября и предварительно до 9:00 23 сентября.

- ГУП РК «Черноморнефтегаз» будет производить ремонтные работы на магистральном газопроводе с полной остановкой газораспределительной станции Бахчисарай, - говорится в сообщении.

Таким образом, без газа остались: Бахчисарай, Ароматное, Маловидное, Викторовка, Железнодорожное, Мостовое, Речное, Сирень, Новенькое, Тургеневка, Дачное, Белокаменка, Долинное и Фурмановка.

Окончательно пуск газа планируется завершить 27 сентября.