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Происшествия21 сентября 2022 7:35

Экс-заведующую детсада в Севастополе будут судить после травмирования ребенка

4-летняя девочка попала в больницу после того, как на нее упала театральная ширма
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе будут судить экс-заведующую одного из детских садов за халатность, сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Инцидент произошел утром 11 ноября 2021 года. Женщина не обратила внимание на то, что театральная ширма в помещении музыкального зала, где находились дети, должным образом не закреплена. В результате она упала на 4-летнюю девочку, которая попала в больницу с травмами. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Ранее по факту произошедшего провела проверку республиканская прокуратура.

- В ходе расследования уголовного дела следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемой к совершению данного преступления. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, - говорится в сообщении.

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