Где в Симферополе откроются сельхозярмарки 24 сентября

Фото: Юрий Гоцанюк/Telegram

В субботу, 24 сентября, в Симферополе откроются несколько сельскохозяйственных ярмарок, сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

- На ярмарках реализовывается продукция нового урожая прямо с грядки, а также ягоды, овощи и фрукты, мясо, колбасные изделия, рыба, молочная продукция, яйца, копчености, крупы и многое другое, - написал Гоцанюк в своем telegram-канале.

Ярмарки откроются в 07.00 утра по трем адресам:

- улица Киевская, 177;

- улица Бела Куна/улица Кечкеметская;

- улица Севастопольская, 80/3.

По словам Гоцанюка, всего в республике будут работать более 170 ярмарочных площадок в 11 крупных городах и 13 районах.

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