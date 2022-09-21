На въезде в Крым задержали мужчин с патронами и штык-ножом к автомату Калашникова

Магазин с патронами, который пытался ввезти в Крым пассажир легкового автомобиля «Nissan». Фото: УВО Минтранса России

Ночью 21 сентября в Крым дважды пытались провезти боеприпасы. Как сообщает пресс-служба Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России», при досмотре двух легковых автомобилей караул на разных постах обнаружил штык-нож к автомату Калашникова и боевые патроны.

- На линейном посту Крымского отряда, при проведении досмотровых мероприятий легкового автомобиля «Volkswagen» у водителя обнаружили штык – нож к автомату АК- 74. На другом посту, в ходе досмотра пассажира легкового автомобиля «Nissan», караул ведомственной охраны обнаружил среди его личных вещей магазин с патронами 5.45-го калибра для автомата Калашникова,- сообщили в управлении.

Штык-нож, обнаруженный у водителя «Volkswagen». Фото: Краснодарский филиал УВО Минтранса России

Нарушителей вместе с боеприпасами передали в руки полиции. Проверкой и принятием решений по данному факту будет заниматься МВД.

Напомним, 6 сентября при въезде на Крымский мост силовики задержали мужчину, пытавшегося ввести в Крым патроны для автомата Калашникова.

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