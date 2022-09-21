80 пар танцевали на Первом оперном балу в Крыму

Фото: "Крымская роза"

80 пар исполнили вальсы, кадрили, польки и сиртаки под выступления мастеров оперного и балетного искусства из Москвы, Крыма и Краснодара.

Бал прошел в минувшие выходные на территории знаменитого винодельческого предприятия «Массандра» и был посвящен 205-летию со дня рождения русского художника-мариниста Ивана Айвазовского. Живописная площадь винзавода наполнилась музыкой из опер и оперетт Верди, Штрауса, Кальмана, Легара, Римского-Корсакова и многих других великих композиторов. Танцевальная часть программы была представлена партиями из знаменитых балетов «Спящая красавица», «Корсар», «Эсмеральда», «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Шахерезада» и «Конек-Горбунок».

Оперный бал - это продолжение традиции проведения больших Севастопольских офицерских балов на Крымском полуострове. Его организаторами также выступили устроители Севастопольского бала.

Фото: "Крымская роза"

- Три года мы вынашивали идею проведения такого бала. Это настолько красиво, эта красота просто должна быть, - поделилась руководитель проекта Екатерина Графодатская.

Одним из партнеров мероприятия уже второй год подряд выступила косметическая компания «Крымская Роза», которая также имеет богатую историю и традиции. По словам управляющего партнера компании Юлии Гладун, в этом проекте соприкоснулись те ценности и традиции, которые объединяют людей во имя созидания, красоты и культуры

- Это было прекрасное мероприятие. Меня что в нем особенно вдохновляет? Когда я смотрю на красиво одетых женщин и мужчин, то думаю, что ведь так мало мест, где женщина может так одеться и так себя нести. Это ведь про самоценность. Про чувство собственного достоинства. И мужчина смотрит на нее иначе. И тогда на лице проступает внутренняя красота. И вот здесь мы уже очень плотно пересекаемся, - отметила Юлия Гладун.

Фото: "Крымская роза"

Организаторы убеждены, что такие вечера станут одной из визитных карточек полуострова и привлекут еще больше гостей и участников.