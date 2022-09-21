В текущем году в Крыму намерены собрать 900 тонн орехов

В Крыму стартовала уборка орехов Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Крыму в этом году планируют собрать более 900 тонн орехоплодных культур. Уже стартовала уборка грецких орехов, миндаля и фундука.

- Аграрии планируют собрать урожай на уровне прошлого года - более 900 тонн, с 385 гектаров плодоносящих деревьев. Площадь орехоплодных культур в Крыму составляет две тысячи гектаров, из которых 0,4 тысячи - это плодоносящие деревья, - цитирует КИА первого замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединову.

Она напомнила, что в этом году на полуострове благодаря господдержке было высажено 270 гектаров многолетних орехоплодных садов. Наибольшие площади таких посадок - в Бахчисарайском, Сакском, Кировском и Черноморском районах.

Ранее сообщалось, что в Крыму убрана слива и алыча в садах площадью 76,5 га. Всего предстоит убрать фрукт на площади 278,01 га.

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