Зарплатные карты ПСБ уже доступны более чем 43 тыс. сотрудников организаций и ведомств Крыма

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Более 40 государственных учреждений, фондов и коммерческих организаций в Республике Крым подписали с ПСБ договоры по обслуживанию сотрудников в рамках зарплатных проектов. Среди них – республиканские Министерство экономического развития, Министерство здравоохранения, Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Крым и его подразделения, ряд других ведомств. Зарплатное обслуживание ПСБ доступно более чем 43 тысячам сотрудников региональных организаций.

Зарплатный проект от ПСБ включает комплекс финансовых инструментов для работодателя, выгодных банковских предложений для его сотрудников и предполагает выплату заработной платы на банковские карты с бесплатным обслуживанием.

- Зарплатное обслуживание удобно как для бизнеса, так и для сотрудников. И наши крымские партнеры это уже оценили. Мы постоянно расширяем набор сервисов и опций, отслеживаем тренды в сфере банковских услуг и внимательно анализируем запросы пользователей. В рамках зарплатного проекта компании могут экономить на комиссиях за снятие наличных и оплату платежных поручений, а сотрудники получают возможность воспользоваться привлекательными банковскими предложениями, которые доступны только клиентам ПСБ, – рассказала управляющий офисом «Симферопольский» ПСБ Светлана Сидорова.

Так, каждому сотруднику организации - зарплатного клиента ПСБ, получившему карту банка, доступно комплексное банковское обслуживание, льготные условия на продукты и услуги ПСБ, в том числе специальные предложения по потребительским кредитам и ипотеке. Клиентам предлагаются на выбор бонусные программы, по которым предусмотрен ежемесячный дополнительный доход – процент на остаток по карте или повышенный кешбэк за покупки в любимых категориях.

С зарплатной карты ПСБ можно без комиссии оплачивать сотовую связь, интернет, ЖКУ, налоги, штрафы и осуществлять ряд других платежей.