В Крыму вырастили на 35% тепличных овощей больше, чем в прошлом году

Фото: пресс-служба Минсельхоз РК

На территории Крыма продолжаются сборы овощей. Как сообщил замминистра по сельскому хозяйству республики Арсен Арзиев, на сегодняшний день на полуострове уже собрано 11,5 тысяч тонн продукции закрытого грунта, что на 35% больше прошлогоднего урожая.

- Мы видим хорошую тенденцию в сборах урожая в этом году. Планируем, что она сохранится и в следующем, - отметил Арзиев.

Кроме того, в этом сезоне крымские аграрии уже собрали 45 тысяч тонн овощей открытого грунта и 16 тысяч тонн картофеля.

- Впервые в этом году мы финансируем овощеводство открытого грунта. Видим в этом хорошую тенденцию. Для того, чтобы стабилизировать цены и помочь нашим аграриям, мы поддерживаем их и по части агротехнологических работ. На каждый гектар финансируем их из господдержки. Такая тенденция сохранится и в следующем году.

Напомним, в этом году крымские аграрии засеяли 760 гектаров овощных культур и почти 700 гектаров картофеля.