Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 сентября 2022 11:57

В Крыму уснувший за рулем водитель получил год условно за смертельное ДТП

Пассажирка авто погибла на месте
Екатерина НАЗАРОВА
Мужчина получил условный срок за смертельное ДТП по неосторожности

Мужчина получил условный срок за смертельное ДТП по неосторожности

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Крыму вынесли приговор 54-летнему жителю Черноморского района, который уснул за рулем и спровоцировал смертельное ДТП.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым, в мае текущего года обвиняемый за рулем «Фольксваген Пассат» ехал по автодороге «Черноморское-Евпатория». В какой-то момент мужчину сморил сон, машина вылетела на обочину и перевернулась.

- В результате произошедшего ДТП женщина - пассажир автомобиля скончалась на месте, - говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев. Также на один и шесть месяцев он лишен права садиться за руль.

Напомним, сегодня, 21 сентября, под Севастополем произошло массовое ДТП с участием шести машин. Есть один погибший.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50