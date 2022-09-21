В Крыму уснувший за рулем водитель получил год условно за смертельное ДТП

Мужчина получил условный срок за смертельное ДТП по неосторожности
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В Крыму вынесли приговор 54-летнему жителю Черноморского района, который уснул за рулем и спровоцировал смертельное ДТП.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым, в мае текущего года обвиняемый за рулем «Фольксваген Пассат» ехал по автодороге «Черноморское-Евпатория». В какой-то момент мужчину сморил сон, машина вылетела на обочину и перевернулась.
- В результате произошедшего ДТП женщина - пассажир автомобиля скончалась на месте, - говорится в сообщении.
Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев. Также на один и шесть месяцев он лишен права садиться за руль.
Напомним, сегодня, 21 сентября, под Севастополем произошло массовое ДТП с участием шести машин. Есть один погибший.
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