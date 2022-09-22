Погода на 22 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 20 градусов

В Черноморском вода в море всего плюс 20 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в южных и восточных районах сохранится актуальна чрезвычайная пожарная опасность.

- Сохранится неустойчивой характер погоды. Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах вероятны грозы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 7...9°, днем 17...19°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Во второй половине дня дождь, гроза. Днем северный ветер 5-10 м/с., тепло 18…20°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +14…+19°, юго-западный ветер 1-4 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории +12…19°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +16 …+18°, северный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +13 …+19°, северный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +15…+17, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +10…+20°, скорость северного ветра 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +12 …+18°, скорость северо-западного ветра 2-5 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море прогрелась до +20 …+21°.

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