Строительство коллектора в Симферополе намерены завершить в мае 2023 года

Фото: пресс-служба Минстроя Крыма

В Симферополе рядом с ж/д вокзалом продолжается строительство коллектора глубокого заложения. К настоящему дню рабочие приступили к обустройству его котлована. Параллельно ведутся работы по монтированию трубопровода, который будет врезаться в главный канализационный коллектор.

- Планируем окончание работ вместе со всеми переключениями, которые занимают достаточно много времени, примерно в мае 2023 года, - пояснил главный инженер компании генподрядчика «ТоннельГеоСтрой» Андрей Булыгин.

По его словам, уже проложено около 17 километров 150 метров, осталось - 250 метров основной трассы.

Напомним, общая стоимость работ - 10 миллиардов 700 миллионов рублей. Пропускная способность коллектора составит 40 тысяч кубических метров в сутки, что в полной мере обеспечит потребности приема хозяйственно-бытовых стоков Симферополя и части Симферопольского района.

Ранее сообщалось, что реконструкция бульвара Франко в Симферополе завершена на 99%. Срок сдачи готового объекта - 10 октября.

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