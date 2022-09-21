В Крыму создан штаб по частичной мобилизации

Президент сообщил о начале частичной мобилизации 21 сентября Фото: Олег Укладов

Штаб по частичной мобилизации создали в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- В республике Крым сегодня создан штаб по выполнению указа президента о частичной мобилизации граждан РФ. Я этот штаб лично возглавил. Задачи всем органам власти на сегодняшнем заседании Совета Министров поставлены, всем доведены. С военнослужащими и командованием Вооруженных сил РФ находимся в прямом контакте, - сказал Аксенов.

Глава республики также отметил, что будущее страны зависит от хода специальной военной операции, поэтому мобилизация и единение граждан сейчас нужны «как никогда». Также Сергей Аксенов заверил, что «задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, крымчане выполнят в полном объеме».

Ранее глава Крыма поддержал решение о частичной мобилизации в России.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50