Ребенка с редкой формой косоглазия успешно прооперировали в Крыму

Фото: mzdrav.rk.gov.ru

Крымские врачи успешно прооперировали ребенка, устранив редкую форму косоглазия - синдромом Брауна.

- Было принято решение проводить пролангацию (удлинение) сухожилия верхней косой мышцы, что позволило добиться контролируемого и потенциально обратимого ослабления верхней косой мышцы, - сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Крым.

Уточняется, что операция была выполнена с использованием уникальной техники с микроразрезами. Практически сразу стали заметны положительные изменения - у юного пациента увеличилась амплитуда движения левого глаза и появилась симметрия глазных щелей.

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