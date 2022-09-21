В Крыму опровергли информацию об ограничениях на въезд и выезд с полуострова

Информация об ограничениях на въезд и выезд из Крыма не соответствует действительности Фото: Юлия МАРКИНА

Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг информацию об ограничениях на въезд и выезд с полуострова. Об этом он написал у себя в telegram-канале. Подобные сообщения Крючков назвал «вбросами» украинской стороны.

- Крымский сегмент соцсетей забит украинскими вбросами. Доверяем только официальной информации. Никаких ограничений на выезд или въезд на полуостров нет,- отметил Крючков.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В телеобращении глава государства пояснил это решение необходимостью обеспечить защиту и безопасность страны.

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение о частичной мобилизации. Он также сообщил о создании штаба, который координирует работу с военнослужащими и руководством Вооруженных сил.

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