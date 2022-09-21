Туриста из Новосибирска сняли с горы Сокол в Крыму

В районе утеса Чертов Палец заблудился турист из Новосибирской области. Фото: МЧС по РК

Крымские спасатели эвакуировали туриста с горы Сокол в районе утеса Чертов Палец под Судаком. По сообщению МЧС по РК, мужчина поздно вечером спускался с горы без специального снаряжения, потерял ориентиры и сбился с основной тропы. Самостоятельно найти дорогу турист не мог, потребовалась помощь спасателей.

- По прибытии к месту, крымские спасатели приступили к поисковым работам, которые осложнялись темным временем суток. В результате, мужчина был обнаружен на «ложной тропе» горы Сокол. Спасатели, используя альпинистское снаряжение поднялись к пострадавшему, затем установили страховочные перила и осуществили эвакуацию туриста в безопасное место,- сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В медицинской помощи житель Новосибирской области не нуждался. Спасатели провели с ним профилактическую беседу о безопасном поведении в горно-лесной зоне.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50