Крым готов выполнить задачи мобилизационной готовности – Аксенов

Мобилизация началась с 21 сентября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все поставленные задачи по мобилизационной готовности на полуострове будут выполнены. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

- Все поставленные задачи с точки зрения мобилизационной готовности, согласно указа президента, Крым выполнит в полном объеме. Мобилизационные задания во всех муниципальных образованиях были подготовлены заранее. В военкоматах списки были подготовлены. На сегодняшний день стартовали. Все адреса и координаты людей, которые потенциально будут выполнять боевые задачи, известны, - отметил Аксенов.

Напомним, указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» подписал президент Владимир Путин. Согласно тексту документа, мобилизация началась с 21 сентября. Как пояснил глава государства, решение принято, чтобы обеспечить защиту и безопасность страны.