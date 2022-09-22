В Крыму бесследно исчезла 49-летняя жительница Джанкоя

Наталья Буякевич (Шегода). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры просят отозваться всех, кто что-либо знает о судьбе жительницы Джанкоя, от которой нет вестей уже несколько месяцев

- Помогите найти человека - пропала Буякевич (Шегода) Наталья Викторовна, 49 лет (1973 года рождения), город Джанкой, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым, отметив, что со 2 марта 2022 года ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей крымчанки: 160 сантиметра рост, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза.

Если вы видели этого человека - звоните на горячую линию отряда 88007005452 (звонок бесплатный) или 112.

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