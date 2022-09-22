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Экономика22 сентября 2022 6:30

В 2024 году в Симферополе построят новую поликлинику за 865 миллионов рублей

Четырехэтажное здание будет рассчитано на 250 посещений в смену
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: rk.gov.ru

Фото: rk.gov.ru

В Симферополе на улице Балаклавской строят новую поликлинику за 865 миллионов рублей. Завершить работы планируется к концу 2024 года.

- Новый объект здравоохранения предусматривает 60 кабинетов для приема пациентов и проведения лабораторных исследований. Общая площадь поликлиники составит 1178 квадратных метров, - приводит КИА сообщение пресс-службы правительства республики.

Четырехэтажное здание будет рассчитано на 250 посещений в смену. Данный объект - структурное подразделение горбольницы № 7. Обслуживать здесь намерены порядка 25 тысяч человек. В медучреждении будут работать 90 медработников, среди которых семейные врачи, педиатры и терапевты. Строительство объекта предполагает создание всех условий для комфортного передвижения инвалидов. Подрядчиком выступает ООО «Строительная компания «Спортстрой».

Так будет выглядеть готовый объект. Фото: rk.gov.ru

Так будет выглядеть готовый объект. Фото: rk.gov.ru

Ранее сообщалось, что в Симферополе возобновилось строительство центра полиэтнической культуры при КИПУ. Предыдущий подрядчик не выполнил свои обязательства, из-за чего работы встали.

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