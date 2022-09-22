Фото: пресс-служба МВД по РК/скриншот из видео

Жителя Евпатории оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- В отношении правонарушителя полицейскими составлен протокол по части 2 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», - говорится в сообщении.

Силовикам мужчина пояснил, что во время совершения правонарушения находился в состоянии алкогольного опьянения. Он принес извинения.

Ранее сообщалось, что военнослужащего в Крыму признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Мужчина проведет год в колонии-поселении.

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