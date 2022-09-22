Десятки домов Симферополя останутся без света 23 сентября из-за ремонта

В Симферополе частично попадет свет в пятницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 сентября с 08.00 до 16.00 десятки домов Симферополя останутся без света в связи проведением капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

- улица Донская, 34-54 (чет), 25-47А (нечет);

- улица Дорожная, 68А-106 (чет), 51-67 (нечет);

- переулок Коллективный, 2-6 (чет);

- улица Куйбышева, 76-140/67 (чет), 105-141 (нечет);

- улица Молодых Подпольщиков, 70-96/118 (чет), 73-109 (нечет);

- улица Общественная, 62-82 (чет), 33-85 (нечет);

- улица Стрелковая, 28-38 (чет), 23-41 (нечет);

- переулок Стрелковый, 2-26 (чет), 1-21/123 (нечет);

- переулок Дорожный, 2-10 (чет), 1-13 (нечет);

- переулок Чонгарская, 48-64 (чет), 59-79 (нечет);

- улица Кечкеметская, 46, 51-67 (нечет);

- улица Севастопольская, 23-27 (нечет);

- улица Братьев Айвазовских, 26-48 (чет), 17-41 (нечет);

- улица Белая, 32-42 (чет), 29-41 (нечет);

- улица Сакская, 7-27 (нечет);

- улица Генуэзская,14, 24-28 (чет), 9-13 (нечет);

- проспект Кирова, 60/1-76 (чет), 47/2-51 (нечет);

- улица Генерала Попова, 2/70, 6/11, 3;

- улица Жильцовой, 4-30 (чет), 3-15 (нечет);

- улица Б Хмельницкого, 2, 1, 11/6.

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