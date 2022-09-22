Часть Симферополя и одно село остались без воды 22 сентября

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть Симферополя осталась без воды 22 сентября, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, с 10.00 до 13.00 будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Л.Чайкиной (частично), Стрелковая (частично), Камская (частично), Смольная (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

Также до 18.00 краны будут сухими на улице Планеристов.

Кроме того, до 18.00 воды не будет в селе Грушевое Симферопольского района.

Ранее сообщалось, что десятки домов Симферополя останутся без света 23 сентября из-за ремонта. Ограничения будут действовать с 08.00 до 16.00 часов.

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